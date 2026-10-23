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26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

Акцията е насочена срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, битовата престъпност и нарушенията на правилата за движение по пътищата

Общо 26 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Софийска област. Акцията е насочена срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, битовата престъпност и нарушенията на правилата за движение по пътищата. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В рамките на операцията униформените са проверили 1860 души и 1437 моторни превозни средства. Контрол е извършен и в 63 търговски обекта, 22 казина, 36 офиса за бързи кредити и 27 заложни къщи.

52 предупредителни протокола заради изборни нарушения

Във връзка с противодействието на престъпления срещу политическите права на гражданите са съставени 52 предупредителни протокола.

Те са издадени на основание разпоредбите на членове 167–169 от Наказателния кодекс, които обхващат престъпления, свързани с изборния процес.

Шестима задържани за наркотици

При акцията са установени шестима души, задържани за притежание на наркотични вещества.

Сред тях са двама мъже и жена от Етрополе, двама криминално проявени жители на Ботевград и мъж от село Осиковица, община Правец, който също е известен на полицията.

Служителите на реда са разкрили и извършители на кражби в Костенец, Своге, Ботевград и село Антон. Отнетите вещи са намерени и иззети.

Съмнения за измама със заложен товарен автомобил

При проверка на заложна къща в Годеч полицаите са установили случай, при който товарен автомобил е бил приет като залог от лизингополучател без писменото съгласие на собственика.

При инспекцията превозното средство не е било открито в обекта, въпреки че задължението по заложния билет не е било погасено и автомобилът е трябвало да се намира там.

По случая е образувана преписка за предполагаема измама по член 209 от Наказателния кодекс.

Над 500 нарушения на скоростта

Засилен контрол е осъществен и по пътищата в областта. Полицаите са съставили 55 акта и 479 фиша, а техническите средства са заснели 531 нарушения на ограниченията на скоростта.

При една от проверките, малко след 18:00 часа на главен път I-6, автопатрул на Районното управление в Пирдоп е спрял лек автомобил „Фолксваген“, управляван от жител на село Антон.

Пробата на водача с техникупуваческо средство е отчела положителен резултат за канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

От МВР уточняват, че специализираните проверки са част от мерките за предотвратяване на изборни престъпления, ограничаване на криминалните прояви и повишаване на пътната безопасност.

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