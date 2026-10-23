Полицията откри издирван 61-годишен мъж в Павликени

Издирван 61-годишен мъж е установен от полицията в Павликени, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Мъжът е проверен на 22 октомври. При проверката е установено, че той се издирва от ОД на МВР - Велико Търново в качеството му на свидетел по досъдебно производство.

Спрямо него е била издадена мярка „принудително довеждане“.

След установяването му полицейските служители са предприели необходимите действия съгласно процедурата.