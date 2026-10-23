МВР награждава девет ученици за доблест и помощ при полицейски действия

Министерството на вътрешните работи (МВР) започва инициатива, която цели да популяризира проявите на гражданска доблест сред децата и младежите. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг.

Кампанията е организирана на фона на случаи на агресия и противообществени прояви сред непълнолетни. Според Демерджиев тези инциденти не представят поведението на мнозинството от българските деца и младежи.

"Това, което ние искаме да отличим и да покажем на обществото, е, че тези случаи са изключение. Българските деца и младежи са съвсем различни и има мнгоо повече позитивни примери, които да покажем", заяви Демерджиев.

Министърът подчерта, че ценностната система се формира още в детството и е в основата на здравото общество. По думите му част от политическия елит дълго време е давал отрицателен пример, свързан с нарушаването на закона и демонстрирането на агресия.

"Дълго време част от политическия елит даваше негативен пример на обществото. Даваше пример, че си успешен, когато погазваш закона, когато си агресивен и арогантен", каза още той.

Демерджиев посочи, че истински успешните хора са тези, които помагат на другите, дават положителен пример и са готови да работят в полза на обществото.

В рамките на кампанията "Малките големи герои" министърът връчи отличия на девет ученици, проявили чест и доблест и подпомогнали действията на органите на МВР.

Сред наградените са четири момчета от Благоевград, които са намерили и върнали значителна сума пари. Третокласник от Русе е предал намерен портфейл, а двама шестокласници от Попово са върнали лични документи и дебитни карти.

Отличия ще получат и две шестокласнички от Русе, които своевременно са подали сигнал за горящи контейнери и така са помогнали за предотвратяването на по-сериозни щети.

Инициативата на МВР цели да постави във фокуса на общественото внимание постъпките на деца и младежи, които проявяват отговорност и гражданска доблест.