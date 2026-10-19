Новини
Търси
Подкаст
Общество

Министрите Иван Демерджиев и Герхард Карнер: Сигурността на Българо-турската граница се подобрява

Министрите Иван Демерджиев и Герхард Карнер: Сигурността на Българо-турската граница се подобрява
МВР

Вътрешният министър и австрийският му колега обсъдиха и подобряването на сигурността в Черно море и защитата на външните граници

Сигурността по българско-турската граница се повиши значително и несравнимо по-малко мигранти преминават през тази граница. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след среща с австрийския си колега Герхард Карнер.

Двамата обсъдиха сигурността по външните граници на Европейския съюз, подобряването на сигурността в Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността между двете държави.

Министър Демерджиев е на работно посещение във Виена.

Ние успяхме да създадем тристранен диалог между България, Турция и Гърция. Установихме много добро взаимодействие, което доведе до това, че този маршрут от един от най-проблемните маршрути в Европейския съюз се превърна в една от най-добре защитените външни граници на Съюза”, заяви още Иван Демерджиев.

Значителен спад на задържанията се наблюдава и по австрийско-унгарската граница. През 41-вата календарна седмица на 2026 г. там са задържани едва две лица, преминали незаконно границата.

През последните години България инвестира мащабно в укрепването на охраната на външните си граници. Благодарение на тези усилия този участък от външната граница на ЕС се превърна в един от най-ефективно охраняваните и най-сигурните“, подчерта федералният министър на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер.

Министър Демерджиев благодари за помощта, която получи страната ни от Европейската комисия, за да обезпечи по-добре технически тази граница, както и за участието с контингент от австрийски служители, който се включи в охраната на границата наред с нашите служители и с представителите на Frontex.

С моя колега и мога да кажа приятел, федералния министър на вътрешните работи Герхард Карнер, обсъдихме редица въпроси в сферата на двустранните отношения и на развитието на сигурността в рамките на Европейския съюз. България е на много високо ниво, но ние имаме амбицията да задълбочим и надградим това сътрудничество”, допълни Демерджиев.

Още по темата

Калин Стоянов атакува Демерджиев: Кой плаща за присъствието му в TikTok и Facebook?

Калин Стоянов атакува Демерджиев: Кой плаща за присъствието му в TikTok и Facebook?

Драматично спасяване край Варна: Демерджиев показа евакуацията на екипажа на "Челси - 3"

Драматично спасяване край Варна: Демерджиев показа евакуацията на екипажа на "Челси - 3"

Демерджиев: Сигурността в Черно море е ключова за защитата на Европа

Демерджиев: Сигурността в Черно море е ключова за защитата на Европа

Демерджиев с подробности за Ива Михайлова: Предстои разпит

Демерджиев с подробности за Ива Михайлова: Предстои разпит

Пеевски обвини Демерджиев, че всява паника, и поиска прокурорска проверка

Пеевски обвини Демерджиев, че всява паника, и поиска прокурорска проверка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

Водещи

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

  • Преди 11 минути
ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

  • Преди 16 минути
Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

  • Преди 25 минути
За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

  • Преди 28 минути
Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

  • Преди 34 минути
Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

  • Преди 39 минути
4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

  • Преди 54 минути
Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

  • Преди 55 минути
  • Лом
Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

  • Преди 1 час
България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

  • Преди 1 час
Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

  • Преди 1 час
Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

  • Преди 1 час
Васил Терзиев назначи нов заместник-кмет на София по транспорта

Васил Терзиев назначи нов заместник-кмет на София по транспорта

  • Преди 1 час
„За кого“ - платформа за проверка на позициите и биографиите на кандидатите за президентските избори

„За кого“ - платформа за проверка на позициите и биографиите на кандидатите за президентските избори