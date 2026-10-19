Министрите Иван Демерджиев и Герхард Карнер: Сигурността на Българо-турската граница се подобрява

Сигурността по българско-турската граница се повиши значително и несравнимо по-малко мигранти преминават през тази граница. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след среща с австрийския си колега Герхард Карнер.

Двамата обсъдиха сигурността по външните граници на Европейския съюз, подобряването на сигурността в Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността между двете държави.

Министър Демерджиев е на работно посещение във Виена.

“Ние успяхме да създадем тристранен диалог между България, Турция и Гърция. Установихме много добро взаимодействие, което доведе до това, че този маршрут от един от най-проблемните маршрути в Европейския съюз се превърна в една от най-добре защитените външни граници на Съюза”, заяви още Иван Демерджиев.

Значителен спад на задържанията се наблюдава и по австрийско-унгарската граница. През 41-вата календарна седмица на 2026 г. там са задържани едва две лица, преминали незаконно границата.

„През последните години България инвестира мащабно в укрепването на охраната на външните си граници. Благодарение на тези усилия този участък от външната граница на ЕС се превърна в един от най-ефективно охраняваните и най-сигурните“, подчерта федералният министър на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер.

Министър Демерджиев благодари за помощта, която получи страната ни от Европейската комисия, за да обезпечи по-добре технически тази граница, както и за участието с контингент от австрийски служители, който се включи в охраната на границата наред с нашите служители и с представителите на Frontex.

“С моя колега и мога да кажа приятел, федералния министър на вътрешните работи Герхард Карнер, обсъдихме редица въпроси в сферата на двустранните отношения и на развитието на сигурността в рамките на Европейския съюз. България е на много високо ниво, но ние имаме амбицията да задълбочим и надградим това сътрудничество”, допълни Демерджиев.