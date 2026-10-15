Калин Стоянов атакува Демерджиев: Кой плаща за присъствието му в TikTok и Facebook?

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов отправи остри критики към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, като постави въпроса кой финансира присъствието му в социалните мрежи. В публикация във Facebook Стоянов заяви, че над 20 групи в TikTok и Facebook се администрират от приближени до Демерджиев хора с цел да популяризират дейността му.

Повод за реакцията стана изказване на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов, който коментира активността на ведомството в борбата с изборните нарушения.

"Не сме чак толкова активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме", заяви Николов пред журналисти по-рано днес.

Стоянов обаче оспори думите му и посочи, че според него именно вътрешният министър е сред най-активните в социалните мрежи.

"С цялото ми уважение към г-н Николов, казаното от него не отговаря на действителността и е невярно", написа депутатът от ДПС.

По думите му Демерджиев разчита на повече от 20 групи в TikTok и Facebook, които носят имена, свързани с "армии", "битки" и "безстрашния". Стоянов твърди, че те се управляват от хора, близки до министъра, и целят изграждането на положителен обществен образ.

Бившият вътрешен министър постави и въпроса за средствата, с които се поддържа тази онлайн активност.

"Хубаво би било и.ф. главният секретар на МВР да знае, че неговият началник е "главен герой" в TikTok и Facebook, но още по-редно би било да се поинтересува кой и по какъв начин плаща за цялото присъствие на Демерджиев в интернет пространството, а доколкото ми е известно, това е много скъпо удоволствие", заяви Стоянов.