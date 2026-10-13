Новини
Търси
Подкаст
Общество

Драматично спасяване край Варна: Демерджиев показа евакуацията на екипажа на "Челси - 3"

Драматично спасяване край Варна: Демерджиев показа евакуацията на екипажа на "Челси - 3"
Стопкадър

Корабът на "Гранична полиция" е достигнал бедстващия плавателен съд при силно вълнение

Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува кадри от спасителната операция по евакуацията на екипажа на кораба "Челси - 3" край Варна, който беше ударен от дронове.

По думите му операцията е преминала при изключително тежки условия и силно вълнение в Черно море.

"Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 - "Бургас" с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала", написа Демерджиев във Facebook.

Граничният кораб е отплавал от пристанището във Варна в 2:45 часа и се е насочил към района на бедстващия "Челси - 3".

Въпреки бурното море екипът е успял да приближи наклонения плавателен съд и да започне евакуацията на моряците.

В 4:43 часа целият екипаж на "Челси - 3" вече е бил качен на борда на граничния полицейски кораб.

Операцията е приключила успешно в 7:15 часа, когато чуждестранните моряци са били доведени на сушата.

Демерджиев подчерта, че служителите са излезли в морето въпреки изтеклата им смяна.

"Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново за втора мисия. Морето е изключително бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция", написа вътрешният министър.

Спасителната операция идва на фона на продължаващото напрежение в Черно море след поредицата от атаки срещу търговски кораби.

Още по темата

Любомир Кючуков: Войната вече е и в Черно море

Любомир Кючуков: Войната вече е и в Черно море

Министърът на отбраната обсъди сигурността в Черно море с колегите си от Турция и Румъния

Министърът на отбраната обсъди сигурността в Черно море с колегите си от Турция и Румъния

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Експерти: Атаките в Черно море ще доведат до поскъпване на стоките

Експерти: Атаките в Черно море ще доведат до поскъпване на стоките

Радев към Митрофанова: Резултатите от ударите в Черно море са в полза на Русия

Радев към Митрофанова: Резултатите от ударите в Черно море са в полза на Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Комисията по отбрана одобри покупката на още пет комплекса IRIS-T за близо 926 млн. евро

Комисията по отбрана одобри покупката на още пет комплекса IRIS-T за близо 926 млн. евро

Шестима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб, 10 са в неизвестност

Шестима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб, 10 са в неизвестност

Водещи

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

  • Преди 2 минути
Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

  • Преди 5 минути
ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

  • Преди 5 минути
НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

  • Преди 8 минути
Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

  • Преди 11 минути
Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

  • Преди 22 минути
ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

  • Преди 25 минути
Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

  • Преди 29 минути
Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

  • Преди 34 минути
Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

  • Преди 35 минути
Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

  • Преди 38 минути
Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

  • Преди 45 минути
Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

  • Преди 46 минути