Драматично спасяване край Варна: Демерджиев показа евакуацията на екипажа на "Челси - 3"

Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува кадри от спасителната операция по евакуацията на екипажа на кораба "Челси - 3" край Варна, който беше ударен от дронове.

По думите му операцията е преминала при изключително тежки условия и силно вълнение в Черно море.

"Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 - "Бургас" с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала", написа Демерджиев във Facebook.

Граничният кораб е отплавал от пристанището във Варна в 2:45 часа и се е насочил към района на бедстващия "Челси - 3".

Въпреки бурното море екипът е успял да приближи наклонения плавателен съд и да започне евакуацията на моряците.

В 4:43 часа целият екипаж на "Челси - 3" вече е бил качен на борда на граничния полицейски кораб.

Операцията е приключила успешно в 7:15 часа, когато чуждестранните моряци са били доведени на сушата.

Демерджиев подчерта, че служителите са излезли в морето въпреки изтеклата им смяна.

"Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново за втора мисия. Морето е изключително бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция", написа вътрешният министър.

Спасителната операция идва на фона на продължаващото напрежение в Черно море след поредицата от атаки срещу търговски кораби.