ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

ГЕРБ опитва да свали Михаела Доцова от поста на председател на парламента. Партията на Бойко Борисов вече събира подписи за отстраняването ѝ, като до момента са събрани 39 от необходимите 80. В позиция до медиите партията отправи покана за подкрепа към всички опозиционни парламентарни групи.

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова след грубата реакция на охраняващите я от НСО да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява."

Доцова вече не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява. ГЕРБ настоява и за извънредно заседание.