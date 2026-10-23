Новини
Търси
Подкаст
Политика

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

Не искаме парламентът да се свързва с репресията към свободата на словото

ГЕРБ опитва да свали Михаела Доцова от поста на председател на парламента. Партията на Бойко Борисов вече събира подписи за отстраняването ѝ, като до момента са събрани 39 от необходимите 80. В позиция до медиите партията отправи покана за подкрепа към всички опозиционни парламентарни групи.
 
"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова след грубата реакция на охраняващите я от НСО да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява."
 
Доцова вече не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява. ГЕРБ настоява и за извънредно заседание.

Още по темата

Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия

Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия

Доцова след инцидента с Колтуклиева: Ще изисквам възможно най-строгите мерки от НСО

Доцова след инцидента с Колтуклиева: Ще изисквам възможно най-строгите мерки от НСО

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

ДПС поиска оставките на Михаела Доцова и шефа на НСО Емил Тонев

ДПС поиска оставките на Михаела Доцова и шефа на НСО Емил Тонев

Димитър Стоянов обвини „сглобката номер две“ в политическа атака срещу правителството чрез ЕП

Димитър Стоянов обвини „сглобката номер две“ в политическа атака срещу правителството чрез ЕП

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

Водещи

Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност

Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност

  • Току-що
Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"

Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

  • Преди 7 минути
Съдът потвърди санкции за близо 300 000 евро срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

Съдът потвърди санкции за близо 300 000 евро срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

  • Преди 19 минути
Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

  • Преди 19 минути
Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

  • Преди 32 минути
Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

  • Преди 34 минути
Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста по обвинения за търговия с влияние

Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста по обвинения за търговия с влияние

  • Преди 46 минути
"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

  • Преди 46 минути
Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

  • Преди 47 минути
Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

  • Преди 52 минути
България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

  • Преди 55 минути
Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

  • Преди 1 час
Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

  • Преди 1 час
Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро

Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро

  • Преди 1 час