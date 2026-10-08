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Непълнолетно момиче нанесе побой над съученичка пред столично училище

Непълнолетно момиче нанесе побой над съученичка пред столично училище
БТА

Случаят е заснет с мобилен телефон, а видеозаписът е публикуван в социална мрежа

Непълнолетно момиче е станало жертва на побой от своя съученичка пред столично училище. Случаят е бил заснет с мобилен телефон, а видеозаписът е публикуван в социална мрежа, съобщиха от МВР.

На 7 октомври в Пето РУ е постъпил сигнал от майката на момичето. Тя разказала, че дъщеря ѝ споделила за нанесения ѝ побой от нейна съученичка.

По случая е образувана преписка. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия служители на група „Детска престъпност“ са установили непълнолетното момиче, извършило побоя. Установени са и свидетели, както и детето, заснело видеоклипа.

На непълнолетните, които имат отношение към случая, както и на родителя на детето, заснело видеоклипа, са съставени предупредителни протоколи. Видеозаписът е предоставен на полицейските служители и е приобщен към материалите по преписката.

Материалите по случая са докладвани в Софийската районна прокуратура. Работата по случая продължава.

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