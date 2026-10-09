Побой посред бял ден в столичен парк

Двама мъже са обвинени за жесток побой над столичанин в парк „Света Троица“ в София. Нападението е извършено посред бял ден, пред очите на случайни минувачи, които успяват да заснемат агресията.

Въпреки многобройните удари по главата и тялото пострадалият е оцелял и състоянието му е стабилно. Нападателите първоначално са задържани за срок до 72 часа, но след обжалване единият е освободен с решение на съда.

Подробности за разследването разкри говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова пред НОВА ТВ.

Случаят е от вторник следобед, само на метри от Трето РУ на полицията. По това време в парка е имало множество посетители, включително родители с деца.

По думите на Стефанова всичко започнало със словесен конфликт между тримата мъже. В определен момент бъдещата жертва решила да прекрати спора и да си тръгне. Това обаче не спряло другите двама, които продължили конфликта с физическо насилие.

„Между лицата възниква словесен конфликт, който пострадалият в даден момент преустановява, като се оттегля. Въпреки това извършителите решават да продължат агресивното си поведение“, обясни говорителят на прокуратурата.

Свидетелските показания и събраните до момента доказателства не сочат пострадалият да е проявил физическа агресия преди нападението.

„Не се установява преди това да е имало някаква физическа агресия. Всичко е в рамките на словесен конфликт, който пострадалото лице решава да преустанови“.

Към момента няма събрани доказателства, че тримата мъже са се познавали отпреди инцидента.

Кадрите, заснети от очевидци, показват как двамата нападатели нанасят множество удари с ръце и крака по главата и тялото на мъжа. Видеозаписите са приобщени към доказателствата по делото, заедно със свидетелските показания и съдебномедицинската експертиза.

Пострадалият е получил множество контузни рани, кръвонасядания и отоци. Наложило се е някои от нараняванията по лицето и тялото му да бъдат зашити.

„Установява се, че са нанесени изключително много удари по тялото и главата на пострадалото лице. Чист късмет е, че резултатът не е с по-тежки телесни увреждания“.

Александра Стефанова уточни, че на мъжа е причинено временно разстройство на здравето, но няма опасност за живота му.

„Причинени са изключително много контузни рани, имаме и няколко шева по тялото и лицето, кръвонасядания и отоци. Към момента състоянието му е овладяно и е стабилно“.

Двамата заподозрени са установени и задържани още на следващия ден. Според прокуратурата събраните доказателства са дали основание да им бъдат повдигнати обвинения за причиняване на телесна повреда в съучастие, по хулигански подбуди.

Обвиняемите са на възраст между 30 и 40 години. Те не са осъждани и срещу тях няма други висящи наказателни производства. Въпреки това наблюдаващият прокурор е преценил, че характерът на нападението и високата му обществена опасност налагат задържането им.

Междувременно единият от обвиняемите е обжалвал постановлението за прокурорско задържане до 72 часа. Съдът е уважил жалбата му и е постановил освобождаването му още преди разглеждането на искането за постоянен арест.

„Вчера съдът прецени, че прокурорското задържане не е необходимо. Единият обвиняем може да се яви самостоятелно в съдебното заседание“.

На въпрос дали има опасност освободеният мъж да не се яви пред магистратите тя отговори:

„Оттук нататък разчитаме на добрата воля на обвиняемия, след като бъде насрочено съдебното заседание, той и неговият защитник да се явят“.

Прокуратурата обаче не е съгласна с решението за освобождаване и вече го е протестирала. Предстои Софийският градски съд да се произнесе дали определението е законосъобразно.

Същевременно държавното обвинение ще настоява и двамата мъже да останат за постоянно в ареста, докато продължава наказателното производство. Окончателната преценка за мерките им за неотклонение ще бъде на съда.

За престъплението, за което са привлечени към наказателна отговорност, законът предвижда наказание до три години лишаване от свобода.