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Нетаняху заяви, че Израел цели смяна на властта в Иран

Нетаняху заяви, че Израел цели смяна на властта в Иран
АР/БТА

Израелският премиер отправи критики и към новия върховен лидер Моджтаба Хаменей

Свалянето на иранското ръководство е сред основните цели на израелските служби за сигурност. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху по време на церемония по дипломирането на офицери, предаде ДПА.

Нетаняху посочи, че единственият начин за окончателно премахване на заплахата от Иран е смяната на режима в Техеран. Той уточни, че е дал съответните указания на Израелските сили за отбрана, разузнавателната служба Мосад и останалите структури за сигурност.

Израелският премиер отправи критики и към новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, като заяви, че той продължава политиката на своя баща Али Хаменей. Според Нетаняху Техеран отново полага усилия за разработване на ядрено оръжие и продължава да представлява сериозна заплаха за Израел.

Иран многократно е отричал да се стреми към придобиване на ядрено оръжие.

В речта си Нетаняху заяви още, че американският президент Доналд Тръмп споделя позицията му по отношение на Иран. По думите на израелския премиер Тръмп е изразил готовност да доведе действията срещу Техеран докрай, като предпочита това да стане в координация с Израел.

Нетаняху използва и метафората за „главата на октопода“, визирайки Иран, и заяви, че Израел и съюзниците му ще продължат да се противопоставят както на иранското ръководство, така и на подкрепяните от Техеран групировки, сред които палестинското движение „Хамас“ в Газа и ливанската организация „Хизбула“.

В края на февруари Израел и САЩ започнаха мащабна военна операция срещу Иран. При израелски въздушен удар в началото на конфликта беше убит тогавашният върховен лидер Али Хаменей. Техеран отвърна с ракетни атаки и удари с дронове срещу Израел и американски военни бази в региона.

През април двете страни постигнаха споразумение за прекратяване на огъня. Въпреки това конфликтът продължава да оказва влияние върху международната обстановка и световната икономика.

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