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Личните лекари вече ще могат да преглеждат дистанционно и да изписват лекарства

Личните лекари вече ще могат да преглеждат дистанционно и да изписват лекарства
pixabay

Новият рамков договор предвижда дистанционни прегледи и рецепти за пациенти под карантина или на легло

Личните лекари в България вече ще могат да извършват дистанционни прегледи и да изписват лекарства на пациенти, които са под карантина или са на легло, съобщава bTV. Това е предвидено в новия рамков договор между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС).

Въпреки промените медиците определят увеличението на средствата като символично.

Дончо Владишки, с когото екипът на телевизията разговаря в аптека, разказва, че му се е налагало да посещава лекар, за да вземе рецепта за свой близък с ограничена подвижност.

„Имало е случай, в който лекарят не е имал възможност да го приеме лично. Наложило се е да водим много разговори, за да се случи това. Тази промяна ще бъде от голяма помощ за възрастните хора“, разказва Владишки.

Според общопрактикуващите лекари новата мярка ще улесни и тяхната работа, но достъпът до нея няма да бъде възможен за всички пациенти.

„Наскоро имах куриозен случай - 25-годишен младеж с температура 37,1 градуса не можеше да дойде до кабинета и настояваше за домашно посещение. Новата разпоредба се отнася до хронично болни хора с увреждания, които разполагат с документ, удостоверяващ, че обективно не могат да стигнат до кабинета“, обяснява общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Финансирането остава нерешен проблем в новия рамков договор, посочва д-р Мирослав Спасов. Според него заложеното увеличение от 4% няма да компенсира нарасналите разходи на лекарските практики.

Официалната инфлация е 5,7 процента, неофициално се коментира 30 процента. Водата се вдига, токът се вдигна, на лекарствата за спешните шкафове цените са нагоре. И ние имаме своите разходи“, заявява д-р Спасов.

При подписването на документа от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването уточниха, че рамковият договор е съобразен с бюджета на касата за тази година.

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