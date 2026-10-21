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Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни
БТА

По думите му в комисията по здравеопазването се наблюдава липса на политическо противопоставяне

Необходимо е да създадем такова законодателство, което да насърчава оставането на генеричните и биоподобните лекарства на българския пазар, каза проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазването, в приветствието си по време на откриването на форум "Генеричните и биоподобните лекарствени продукти – гарант за устойчивия достъп до лечение“.

Форумът е по повод отбелязването на 25 години от създаването на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), отбелязва БТА.

"Наблюдаваме тенденция на постоянни промени в законодателството в областта на лекарствената политика, промени без цел и посока, което създава среда на непредвидимост и би могло да доведе до липса на някои медикаменти на пазара. Нашето задължение е да спрем този процес и да започнем да мислим не политически, а стратегически", каза проф. Ангелов.

По думите му в комисията по здравеопазването се наблюдава липса на политическо противопоставяне, а само консенсус, насочен към осигуряване на достъп на гражданите до лекарства.

Генеричната индустрия в България допринася за 3% от брутния вътрешен продукт, което прави тази индустрия структуроопределящ отрасъл, а това означава, че държавата трябва да има специално отношение към нея, добави професорът.

Трябва да направим така, че да подкрепяме инициативите и да създадем такова законодателство, което да насърчава оставането на тези лекарства в държавата ни, вместо законодателство, което да ги прогонва.

Няма държава, която да не разчита на генеричните лекарства, за да се бори с всички социално-значими заболявания, които са и водеща причина за смъртност, допълни проф. Ангелов.

Той посочи, че България е пионер в ЕС по заболеваемост и смъртност точно от тези заболявания. По думите му дори и най-богатите държави разчитат на генеричните лекарства, защото чрез тях се постига най-доброто съотношение цена – ефект.

 

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