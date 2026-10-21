Откриха близо килограм марихуана и ловни патрони в дома на германски гражданин в Царево

Близо килограм марихуана е открит при специализирана полицейска операция в община Царево, при която е задържан германски гражданин, предава bTV. В рамките на акцията са разкрити и случаи на притежание на наркотици, шофиране след употреба на алкохол и незаконна сеч на дърва за огрев.

Полицейските действия са част от усилията за ограничаване на нарушенията на политическите права на гражданите, битовата и конвенционалната престъпност, както и незаконното разпространение на наркотични вещества.

Задържаният германски гражданин живее постоянно в село Бродилово. При претърсване на жилището му служителите на реда са иззели около килограм суха зелена тревна маса, която при полевия тест е дала положителен резултат за марихуана.

При обиска в жилището са открити и 35 ловни патрона с калибър 16, както и още един с калибър 12.

По случая е започнато досъдебно производство.

При полицейските проверки е задържана и 23-годишна жителка на Царево. При личния обиск у нея са открити около 2 грама марихуана, като по случая е образувана преписка.

В село Синеморец са установени и два отделни случая на съхранение на дърва за огрев без необходимите документи.

При проверка на двор, стопанисван от 57-годишна жена, служителите на реда намерили около 5 кубически метра дърва без разрешителни документи, контролна горска маркировка и превозен билет. Според първоначалните данни дървесината е добита от гориста местност край селото.

При друга проверка, в частен двор на 77-годишен мъж, са открити още около 4 кубически метра дърва, също без изискуемите документи и маркировка.

Дървата са иззети, а по двата случая са образувани преписки.