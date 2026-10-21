Екип на Военноморските сили унищожи корозирал боеприпас, открит край Варна

Силно корозирал боеприпас, открит в местността „Бункера“ край варненския квартал „Аспарухово“, е бил обезвреден и унищожен от специализиран екип на Военноморските сили. Това съобщиха от пресцентъра на ВМС във Варна.

При огледа военните са установили, че находката представлява 82-милиметров минохвъргачен изстрел, снабден с взривател и капсулна втулка в опашната част.

Заради трудния достъп до мястото специалистите са преценили, че боеприпасът трябва да бъде преместен до подходящ терен. След предприемане на необходимите мерки за безопасност той е унищожен в района на гарнизонното стрелбище „Долни чифлик“.

Операцията е проведена по разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Военноморските сили.

През август тази година друг специализиран екип на ВМС идентифицира и унищожи безпилотно летателно средство, открито на плажа в местността „Кабакум“ край Варна, припомня БТА.