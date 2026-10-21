Новини
Търси
Подкаст
Общество

Екип на Военноморските сили унищожи корозирал боеприпас, открит край Варна

Екип на Военноморските сили унищожи корозирал боеприпас, открит край Варна
БТА

При огледа военните са установили, че находката представлява 82-милиметров минохвъргачен изстрел, снабден с взривател и капсулна втулка в опашната част

Силно корозирал боеприпас, открит в местността „Бункера“ край варненския квартал „Аспарухово“, е бил обезвреден и унищожен от специализиран екип на Военноморските сили. Това съобщиха от пресцентъра на ВМС във Варна.

При огледа военните са установили, че находката представлява 82-милиметров минохвъргачен изстрел, снабден с взривател и капсулна втулка в опашната част.

Заради трудния достъп до мястото специалистите са преценили, че боеприпасът трябва да бъде преместен до подходящ терен. След предприемане на необходимите мерки за безопасност той е унищожен в района на гарнизонното стрелбище „Долни чифлик“.

Операцията е проведена по разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Военноморските сили.

През август тази година друг специализиран екип на ВМС идентифицира и унищожи безпилотно летателно средство, открито на плажа в местността „Кабакум“ край Варна, припомня БТА.

Още по темата

ЕК отпуска 168,2 млн. евро за разширяване на производството на дронове, ракети и боеприпаси

ЕК отпуска 168,2 млн. евро за разширяване на производството на дронове, ракети и боеприпаси

Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 21.10.2026 г.

Най-важното от България на 21.10.2026 г.

Гара „Подуяне“ поема част от влаковете на Централна гара София от 2 ноември

Гара „Подуяне“ поема част от влаковете на Централна гара София от 2 ноември

Разследват атаката срещу „Челси-3“: Разпитаха част от екипажа, очаква се експертиза на отломките

Разследват атаката срещу „Челси-3“: Разпитаха част от екипажа, очаква се експертиза на отломките

Личните лекари вече ще могат да преглеждат дистанционно и да изписват лекарства

Личните лекари вече ще могат да преглеждат дистанционно и да изписват лекарства

Румен Радев и Ердоган обсъдиха сигурността на корабоплаването в Черно море

Румен Радев и Ердоган обсъдиха сигурността на корабоплаването в Черно море

Водещи

Нетаняху заяви, че Израел цели смяна на властта в Иран

Нетаняху заяви, че Израел цели смяна на властта в Иран

  • Преди 15 минути
Най-важното от България на 21.10.2026 г.

Най-важното от България на 21.10.2026 г.

  • Преди 26 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който болезненото място показва какво трябва да се защити

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който болезненото място показва какво трябва да се защити

  • Преди 50 минути
Румен Радев пред германския бизнес: България е отворена за нови инвестиции

Румен Радев пред германския бизнес: България е отворена за нови инвестиции

  • Преди 57 минути
Екип на Военноморските сили унищожи корозирал боеприпас, открит край Варна

Екип на Военноморските сили унищожи корозирал боеприпас, открит край Варна

  • Преди 1 час
Гара „Подуяне“ поема част от влаковете на Централна гара София от 2 ноември

Гара „Подуяне“ поема част от влаковете на Централна гара София от 2 ноември

  • Преди 1 час
Разследват атаката срещу „Челси-3“: Разпитаха част от екипажа, очаква се експертиза на отломките

Разследват атаката срещу „Челси-3“: Разпитаха част от екипажа, очаква се експертиза на отломките

  • Преди 2 часа
Личните лекари вече ще могат да преглеждат дистанционно и да изписват лекарства

Личните лекари вече ще могат да преглеждат дистанционно и да изписват лекарства

  • Преди 2 часа
Румен Радев и Ердоган обсъдиха сигурността на корабоплаването в Черно море

Румен Радев и Ердоган обсъдиха сигурността на корабоплаването в Черно море

  • Преди 2 часа
Катастрофа ограничи временно движението по пътя Симитли - Разлог

Катастрофа ограничи временно движението по пътя Симитли - Разлог

Румен Радев поздрави новия министър-председател на Румъния

Румен Радев поздрави новия министър-председател на Румъния

  • Преди 2 часа
Откриха близо килограм марихуана и ловни патрони в дома на германски гражданин в Царево

Откриха близо килограм марихуана и ловни патрони в дома на германски гражданин в Царево

Европарламентът предлага увеличение на бюджета на „Еразъм+“ до 47,4 млрд. евро за 2028–2034 г.

Европарламентът предлага увеличение на бюджета на „Еразъм+“ до 47,4 млрд. евро за 2028–2034 г.

  • Преди 2 часа
Взрив пред жилищна сграда в Атина рани четирима души, сред тях двама полицаи

Взрив пред жилищна сграда в Атина рани четирима души, сред тях двама полицаи

  • Преди 3 часа
След обвинението за измама с евросредства кметът на Петрич изтъкна успехите на музея

След обвинението за измама с евросредства кметът на Петрич изтъкна успехите на музея