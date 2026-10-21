Гара „Подуяне“ поема част от влаковете на Централна гара София от 2 ноември

Гара „Подуяне“ временно ще бъде начална и крайна точка за част от влаковете, които обичайно обслужват Централна гара София. Промените ще са в сила от 2 ноември 2026 г. до 19 март 2027 г. заради планирани ремонтни дейности в района на централната гара. Това съобщи кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов във Facebook.

През този период от гара „Подуяне“ ще потеглят и там ще пристигат някои бързи и пътнически влакове по направленията към Бургас, Пловдив, Свиленград, Костенец, Копривщица и Септември.

За пътниците, чиито маршрути започват или завършват на Централна гара София, ще бъдат осигурени връзки с допълнителни влакове.

От районната администрация препоръчват пътуващите да проверяват предварително актуалните разписания и гарата, от която ще отпътува избраният от тях влак, за да избегнат неудобства заради временната организация на движението.