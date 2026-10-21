Най-важното от България на 21.10.2026 г.

Арестуваха кмета на Белица - най-близкият човек до Пеевски

Спецакция на ГДБОП в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, съобщи NOVA.

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица.

Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

Гюров: Бюджетът налива бензин в пожара на цените, страхът и разделението не решават проблемите на България

"Цените не могат да бъдат намалени с политически обещания и демонстративни действия, а са необходими реални икономически мерки".

Това заяви Андрей Гюров в коментар на спора между Мая Манолова и търговските вериги за надценките и цените на основните стоки пред НОВА ТВ.

„Тук не е въпросът кой какво мнение има. Тук наистина е въпросът какво говори икономическата логика“.

Разследват атаката срещу „Челси-3“: Разпитаха част от екипажа, очаква се експертиза на отломките

Между 11 и 15 членове на екипажа на кораба „Челси-3“, който беше поразен от дрон в Черно море, вече са дали показания пред съдия. За изясняване на обстоятелствата около нападението е назначена взривотехническа експертиза, която трябва да установи характеристиките на взрива, съобщи за БТА наблюдаващият прокурор Кирил Пейчинов.

Експерти от Специализирания отряд за борба с тероризма са взели проби от повредените участъци по корпуса на плавателния съд. Междувременно продължава анализът на намерените отломки, чийто произход все още не е установен.

Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу кмета на Петрич

Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу кмета на Петрич в Софийския градски съд (СГС) по дело за измама при реконструкция на сграда, предназначена да се превърне в музей на културното наследство по проект, финансиран от ЕС. Това съобщават от Европейската прокуратура на сайта си. От СГС са информирали БТА, че делото вече е разпределено и предстои да бъде насрочено разпоредително заседание. Справка на БТА в сайта на Община Петрич показва, че кмет на града е Димитър Бръчков.

Проектът е насочен към представяне на споделеното културно наследство на България и Гърция и е част от инициативата „Културна диполе в трансграничния регион“. Той е съфинансиран с 646 857,59 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020 г.

България отчете 4% бюджетен дефицит, МФ предупреждава за непопулярни мерки

Според официалните данни на Евростат за 2025 г. бюджетният дефицит на България възлиза на 4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Информацията е публикувана днес, съобщиха от Министерството на финансите.

Стойността надвишава с 0,5 процентни пункта предварителната оценка от април 2026 г. и е над определения в европейските правила праг от 3% от БВП.