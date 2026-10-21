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Общество

Катастрофа ограничи временно движението по пътя Симитли - Разлог

Катастрофа ограничи временно движението по пътя Симитли - Разлог
БТА

По първоначална информация няма тежко пострадали

Движението по път II-19 Симитли - Разлог беше временно ограничено в района на Разлог заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Превозните средства преминаваха през пътните връзки на близката бензиностанция, като движението се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

По първоначална информация няма данни за тежко пострадали при инцидента, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

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