Европарламентът предлага увеличение на бюджета на „Еразъм+“ до 47,4 млрд. евро за 2028–2034 г.

Европейският парламент обсъди в Страсбург бъдещия бюджет на програмата „Еразъм+“ за периода 2028–2034 г., както и възможностите за разширяване на обхвата ѝ извън Европейския съюз. Въпреки различията в акцентите, евродепутатите изразиха обща подкрепа за програмата и определиха ролята ѝ за образованието и мобилността на младите хора като изключително важна.

Докладчикът по досието Богдан Здройевски от Европейската народна партия заяви, че предложеното финансиране представлява минимално необходимия ресурс за продължаване на дейностите. По думите му всяко намаляване на средствата би ограничило възможностите на младите хора да участват в образователни обмени и да развиват уменията си. Той посочи, че ключовият етап ще бъдат предстоящите през следващата година преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Роксана Мънзату заяви, че целта е да се запазят доказалите ефективността си елементи на „Еразъм+“, като същевременно програмата стане по-достъпна и административните процедури бъдат облекчени.

Според нея трябва да се обсъди и възможността програмата да играе по-голяма роля в страните около ЕС, които се стремят към членство в съюза.

По време на дебата представители на различни политически групи изтъкнаха значението на възможността студентите и младите хора да учат, да се обучават и да придобиват опит в други европейски държави. Според тях финансирането на програмата трябва да бъде защитено от съкращения.

По-рано през деня Здройевски съобщи на брифинг в Страсбург, че комисията по култура и образование на Европейския парламент предлага бюджет от 47,4 млрд. евро за „Еразъм+“ през периода 2028–2034 г.

Предложението надхвърля значително сумата от малко под 41 млрд. евро, заложена от Европейската комисия. За настоящия програмен период бюджетът на „Еразъм+“ е 26 млрд. евро.

Европейският парламент трябва да гласува позицията си по предложението утре.