Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, местят го под конвой в Бургас

Заместник-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански е привлечен като обвиняем и ще прекара в ареста следващите 72 часа с прокурорско постановление, информират БНР и Нова ТВ. По неофициални данни задържаният политик ще бъде транспортиран под конвой в Бургас.

Запознати изрично уточняват, че повдигнатите обвинения нямат общо с другото разследване в региона – това за организирана престъпна група около местното ВиК дружество, по което сред обвиняемите е бургаският областен лидер на ДПС Христо Широков.

До момента МВР и прокуратурата не са разпространили официална информация относно конкретното престъпление, в което е уличен кметът. Според разследване на БНТ обаче органите на реда проверяват Ревански за предполагаеми злоупотреби с европейски фондове и обществени поръчки, свързани с дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Арестът стана факт по-рано днес, когато точно в 15:00 часа градоначалникът беше изведен с белезници от кметството. Това се случи веднага след като екипи на ГДБОП и ДАНС приключиха 7-часовия обиск и специализирана операция в сградата на общинската администрация.

Припомяме, че пред общината в града се бяха събрали хора, които скандираха името на кмета. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

По време на извеждането на кмета събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се. Напрежението се пренесе и към представителите на медиите, които отразяваха акцията. Местен жител започна да бута телевизионните камери и да пречи на журналистическите екипи да изпълняват работата си.

Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски.