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Кая Калас: ЕС не може да замени „Старлинк“ в краткосрочен план

Кая Калас: ЕС не може да замени „Старлинк“ в краткосрочен план
АР/БТА

По думите ѝ услугата е от съществено значение за Украйна, а липсата на европейска алтернатива в момента поставя въпроса за укрепването на отбранителните способности на Общността

Европейският съюз не разполага с възможност да замени сателитната система „Старлинк“ в краткосрочен план, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по време на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел, цитирана от Франс прес.

По думите ѝ услугата е от съществено значение за Украйна, а липсата на европейска алтернатива в момента поставя въпроса за укрепването на отбранителните способности на Общността. Калас подчерта, че европейските лидери обсъждат начини за преодоляване на този недостиг.

През последните дни украинската страна изрази недоволство от затрудненията в работата на сателитните услуги на „Спейс Екс“, които имат важно значение за комуникациите и действията на украинските въоръжени сили. Киев съобщи и за липса на предварително предупреждение от съюзниците относно предстоящи руски нападения на фона на забавянето на услугите.

Сателитната инфраструктура на компанията на Илон Мъск включва както „Старлинк“, предназначена основно за граждански цели, така и военната система „Старшилд“. Последната се използва от Украйна за комуникация на фронтовата линия и за подпомагане на отбранителните операции.

Мъск заяви, че евентуалното забавяне на работата на „Старшилд“ в Украйна е по вина на американското правителство, а не на неговата компания. Представител на украинското Министерство на отбраната съобщи, че системата е възстановила работата си още на следващия ден.

Нидерландският премиер Роб Йетен заяви на срещата в Брюксел, че европейските държави поддържат редовен диалог със САЩ относно значението на надеждната свързаност за Украйна. Той посочи, че услугата вече е възстановена и украинската страна незабавно е възобновила използването ѝ. Йетен допълни, че е обсъдил с френския президент възможностите Европа да предоставя повече подобни услуги.

Латвийският премиер Андрис Кулбергс също отбеляза, че изграждането на способности, сравними с американските, ще изисква време. Според него Европа вече разполага с известен капацитет, но той не е достатъчен, което превръща въпроса в стратегически приоритет за ЕС.

В момента Съюзът разчита и на сателитната мрежа на френската компания „Ютелсат“, чийто мащаб обаче е значително по-малък в сравнение със „Старлинк“.

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