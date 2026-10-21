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След обвинението за измама с евросредства кметът на Петрич изтъкна успехите на музея

След обвинението за измама с евросредства кметът на Петрич изтъкна успехите на музея
БТА

Димитър Бръчков заяви, че музеят привлича посетители и съхранява културно-историческото наследство в подходящи условия

Часове след като Европейската прокуратура обяви, че е внесла обвинителен акт срещу кмета на Петрич Димитър Бръчков в Софийския градски съд за предполагаема измама при изграждането на музей с европейско финансиране, той заяви, че се гордее с новия дом на Историческия музей в града.

В публикация в социалните мрежи Бръчков посочва, че културно-историческото наследство се съхранява в подходящи условия и среда, а музеят функционира и привлича посетители. Той свързва новината за съдебното производство със събития около проекта, които, по думите му, са започнали преди година.

В публикацията си Бръчков акцентира върху различни инициативи на Историческия музей, включително образователни работилници, изложби, културни прояви и визити на представители на европейски институции. Към нея кметът е приложил и линкове към медийни публикации, отразяващи работата на музея и осъществените инициативи.

В основата на обвинителния акт е проектът „Културен дипол в трансграничния регион“, насочен към представянето на споделеното културно наследство на България и Гърция. Той е съфинансиран с 646 857,59 евро от Европейския фонд за регионално развитие по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.

По информация на Европейската прокуратура финансирането е било предназначено за рехабилитация на бившия военен лагер в Петрич и преобразуването му в музей, посветен на историята на града и региона. От Софийския градски съд са съобщили за БТА, че делото вече е разпределено, като предстои да бъде насрочено разпоредително заседание.

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