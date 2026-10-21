Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу кмета на Петрич

Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу кмета на Петрич в Софийския градски съд (СГС) по дело за измама при реконструкция на сграда, предназначена да се превърне в музей на културното наследство по проект, финансиран от ЕС. Това съобщават от Европейската прокуратура на сайта си. От СГС са информирали БТА, че делото вече е разпределено и предстои да бъде насрочено разпоредително заседание. Справка на БТА в сайта на Община Петрич показва, че кмет на града е Димитър Бръчков.

Проектът е насочен към представяне на споделеното културно наследство на България и Гърция и е част от инициативата „Културна диполе в трансграничния регион“. Той е съфинансиран с 646 857,59 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020 г.

По силата на споразумението за финансиране средствата е трябвало да бъдат вложени в рехабилитацията на бившия военен лагер в Петрич и преобразуването му в музей, посветен на историята на града и околния регион. Проектът е част от по-мащабна трансгранична инициатива за популяризиране на общото културно наследство на България и Гърция.

Според събраните доказателства кметът е прикрил факта, че първоначалните военни казарми са били разрушени преди началото на възстановителните дейности. В съобщението на прокуратурата се посочва, че въпреки условието средствата от ЕС да бъдат използвани единствено за рехабилитация, сградата всъщност е била построена наново.

Чрез укриването на тази информация кметът е нарушил критериите за допустимост за финансиране от ЕС по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България.

При евентуална присъда за виновност той може да получи наказание от две до осем години лишаване от свобода.