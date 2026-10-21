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Възстановиха над 13 900 евро на 81-годишна жена, жертва на телефонна измама

Възстановиха над 13 900 евро на 81-годишна жена, жертва на телефонна измама
Facebook/Главна дирекция "Национална полиция

Българските и румънските власти са съдействали за връщането на спестяванията ѝ в размер на 13 907,13 евро

81-годишна жена, станала жертва на телефонна измама, получи обратно спестяванията си в размер на 13 907,13 евро. За случая съобщиха от Главна дирекция „Национална полиция“ на страницата си във Facebook.

Възстановяването на парите е станало възможно благодарение на сътрудничеството между българските и румънските власти.

На 8 декември 2025 г. непознат мъж се представил за полицейски служител и убедил възрастната жена, че трябва да помогне за разкриването и задържането на група телефонни измамници. Убедена, че съдейства на полицията, тя му предала всичките си спестявания.

По случая е работил съвместен екип, включващ сектор „Измами“ в ГДНП, областните дирекции на МВР в Добрич и Велико Търново, Районната прокуратура в Добрич и Прокуратурата към Съда в Букурещ.

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