Финансова измама с подменени банкови сметки: Щетите стигат стотици хиляди евро

От сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОД на МВР-Разград предупреждават за зачестили случаи на финансови измами, насочени към държавни и обществени институции.

Макар схемата да е позната, извършителите я прилагат по начин, който лесно може да заблуди получателите. Те изпращат електронни писма, представяйки се за реални контрагенти, и уведомяват за промяна на банковата сметка, по която трябва да бъдат преведени средства.

Допълнително доверие създава използването на имена, идентични или почти идентични с тези на действащи компании, с които фирмите и институциите вече имат отношения. Така получателят може да остане с впечатлението, че съобщението действително е изпратено от негов партньор.

Измамите могат да доведат до сериозни финансови щети - в някои случаи загубите достигат стотици хиляди евро. Полицията съобщава, че извършителите са установени, като част от отнетите финансови средства вече са възстановени.

Служителите във фирми, както и в държавни и обществени учреждения, които отговарят за разплащания с контрагенти, трябва да подхождат с повишено внимание към съобщения, с които се уведомяват за нова банкова сметка, посочват от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

При получаването на подобен имейл не бива да се предприема превод, преди посочената промяна да бъде потвърдена чрез директна връзка с контрагента.

Полицията напомня, че дори напълно достоверно изглеждащ електронен адрес или съобщение не е достатъчна гаранция за неговата автентичност.