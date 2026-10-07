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Депутатите отхвърлиха 4 предложения за изслушване за пострадалите кораби в нашата ИИЗ

Депутатите отхвърлиха 4 предложения за изслушване за пострадалите кораби в нашата ИИЗ
Снимка: БТА

Не приеха и здравният министър Катя Ивкова да обясни акцията в болница "Св. Георги" - Пловдив

Парламентът отхвърли четири предложения за изслушване относно атаките срещу двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море, помилването на Огнян Атанасов, поскъпването на медицинските услуги и лекарствените продукти, както и за обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на Делян Пеевски. Предложенията бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Депутатите не приеха предложението на „Демократична България“ (ДБ) в дневния ред на парламента за утре да бъде включено изслушване на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), главния секретар на МВР, директора на ГДБОП и директора на специализираната болница за активно лечение към затвора в София във връзка с обстоятелствата по изготвянето на медицинските документи за поведение по време на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", послужили при помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари, обмена на информация с президентската институция, както и евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР. 

Отхвърлено беше и предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, управителя на Националната здравноосигурителна каса Владимир Даскалов, председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Александра Савова относно поскъпване на медицинските услуги и лекарствените продукти, финансовата тежест на доплащанията за пациентите и планирани мерки за гарантиране на достъпно лечение.

 

Депутатите не приеха и предложението на ДБ да се проведе изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателя на ДАНС Пламен Тончев, председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев и директора на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев относно ударите срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море на 6 октомври.

 

Не беше прието предложението на ДПС да бъде включено изслушване на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, вътрешния министър Иван Демерджиев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, касаеща насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица, пише БТА.

По предложение на "Прогресивна България" за утре е включено изслушване на министър Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, свързана с насочването на средства, заплатени по такива поръчки, за финансиране на полети на Делян Пеевски.

Първа точка в дневния ред на Народното събрание днес е обсъждане на първо четене законопроект за промени в Закона за лечебните заведения, внесен от „Продължаваме промяната“.

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