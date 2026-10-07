Депутатите отхвърлиха 4 предложения за изслушване за пострадалите кораби в нашата ИИЗ

Парламентът отхвърли четири предложения за изслушване относно атаките срещу двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море, помилването на Огнян Атанасов, поскъпването на медицинските услуги и лекарствените продукти, както и за обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на Делян Пеевски . Предложенията бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Депутатите не приеха предложението на „Демократична България“ (ДБ) в дневния ред на парламента за утре да бъде включено изслушване на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), главния секретар на МВР, директора на ГДБОП и директора на специализираната болница за активно лечение към затвора в София във връзка с обстоятелствата по изготвянето на медицинските документи за поведение по време на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", послужили при помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари, обмена на информация с президентската институция, както и евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

Отхвърлено беше и предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, управителя на Националната здравноосигурителна каса Владимир Даскалов, председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Александра Савова относно поскъпване на медицинските услуги и лекарствените продукти, финансовата тежест на доплащанията за пациентите и планирани мерки за гарантиране на достъпно лечение.