Защитник на Унгария попадна в спорен списък след мача с Украйна

Защитникът на Ливърпул Милош Керкез и неговият баща Себастиан са били включени в базата данни на украинския сайт „Миротворец“ след напрежението около мача между Унгария и Украйна в Лигата на нациите.

Керкез участва в спречкване по време на двубоя, а след срещата баща му публикува кадри от инцидента в Instagram. Публикацията беше придружена от песента „Russian Paradise“ на руската рап група AK-47.

Това предизвика остра реакция от украинска страна, а футболистът и баща му бяха обвинени в подкрепа на руската агресия срещу Украйна. Сайтът „Миротворец“ обаче не е официално свързан с украинската държава.

Случаят предизвика и намесата на унгарския външен министър Анита Орбан. Тя осъди включването на Керкез и депутата Балаш Хидвеги в базата данни и обяви, че е разговаряла с украински представители, Унгарската футболна федерация и дипломати.

„Категорично осъждам заклеймяването, всякакъв вид включване в списъци и евентуалните заплахи срещу унгарските граждани Милош Керкез и Балаш Хидвеги“, заяви Орбан.

Самият футболист също категорично отхвърли отправените към него обвинения.

„Никога през живота си не съм подкрепял и не подкрепям никаква агресия. Не смятам за приемливо нищо, което причинява вреда на други хора. Във футболните мачове винаги има напрежение, а срещу Украйна единствено защитих нашия капитан и мой приятел. Бих го направил независимо коя държава беше наш съперник“, заяви Керкез.

Защитникът подчерта, че не може да носи отговорност за действията на своя баща.

„Важно е да се разбере, че баща ми не е аз. Каквото и да прави той, не мога да бъда отговорен за неговите действия“, добави футболистът на Ливърпул.