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Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни

Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни
АП/БТА

Франция ще бъде без Килиан Мбапе и Дайо Упамекано в битката за първото място в групата

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан потвърди, че ще направи промени в състава за предстоящия мач с Белгия от Лигата на нациите. „Петлите“ ще се опитат да запазят лидерската си позиция в група А1.

Франция завърши 1:1 с Италия на „Стад дьо Франс“ в първия домакински двубой на Зидан начело на тима. Белгия пък реагира на поражението с 0:1 от французите в Брюксел с убедителна победа с 3:0 над Турция и заема второто място с шест точки.

Зидан няма да може да разчита на Килиан Мбапе, който е с проблем в коляното. Дайо Упамекано също пропуска срещата заради наказание след червения си картон срещу Италия.

„Ще има промени, това е сигурно. Това е четвъртият ни мач и не можем да действаме безразборно. Ще направим умни промени, за да останем конкурентоспособни“, заяви Зидан.

Според френския селекционер ротациите ще дадат възможност на повече футболисти да покажат качествата си.

„Целта е да покажем, че всички сме ангажирани и отдадени на този отбор. Във френския национален тим има сериозна конкуренция“, добави той.

Легендарният французин призна, че се наслаждава на напрежението в новата си роля, след като наследи Дидие Дешан след Световното първенство.

„Обичам да усещам това напрежение. Но най-много ми харесва самата работа - да бъда с играчите и с тази група. Изискванията са същите, но работата в националния отбор е различна от тази на клубно ниво“, каза Зидан.

„Беше чудесно да прекарам 15 дни с футболистите. Предстои ни още едно последно усилие, за да си тръгнем от лагера доволни“, допълни селекционерът.

Белгия ще бъде без наказаните Кевин де Бройне и капитана Юри Тилеманс. Въпреки отсъствията Зидан очаква сериозно изпитание срещу отбора на Марк ван Бомел.

„Те играха много добре в първия мач срещу нас и ни създадоха тактически затруднения. Способни са на много неща и са силни както колективно, така и индивидуално“, завърши Зидан.

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