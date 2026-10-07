Ройтерс: България спря издирването на моряците от потопения кораб в Черно море

България преустанови издирването на изчезналия екипаж на кораба, който потъна, след като бе ударен от дрон във вторник на около 70 морски мили (130 км) от брега. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявлението на вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ пред Нова ТВ.

Рано във вторник два кораба бяха поразени при атака с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият потъна, а другият бе повреден. Екипажът на повредения кораб бе спасен, но екипажът на потъналия остава в неизвестност.

Николов посочи, че спасителната операция за екипажа на потъналия кораб няма да бъде възобновена в сряда.

„Няма следи от моряците от първия кораб и няма да има. Няма информация и за останки от дронове“, каза той в сутрешния блок на Нова телевизия. „Открити са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба“.

Към момента не е напълно ясно кой е извършил нападението с участието на въздушни и морски дронове във водите край крайбрежния град Бяла в Източна България, но нарастват опасенията от хибридни атаки от страна на Русия, докато тя води война в Украйна, пише Агенцията.

Николов обясни, че инцидентът е станал в така наречената „зона за отговорно търсене и спасяване“, а не в териториалните води на страната, които се простират до 12 морски мили от брега.

При отделен инцидент румънските власти съобщиха в понеделник, че двама души са загинали при пожар на кораб в Черно море извън териториалните води на страната.

Българският премиер Румен Радев заяви във вторник, че не е ясно дали дроновете са дошли от Русия или от Украйна, предаде информационна агенция БТА. България няма обща граница с нито една от двете страни, но като член на НАТО заема стратегическа позиция на Черно море, където и Украйна, и Русия имат големи пристанища.

Украинският президент Володимир Зеленски, говорейки в нощното си видеообръщение, заяви, че разследване, проведено съвместно с военноморските сили на България, е показало, че Русия стои зад атаката.