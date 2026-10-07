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Полицията проверява за изборни нарушения в Кюстендил и Дупница, предотвратиха нов сблъсък в кв. „Изток“

Полицията проверява за изборни нарушения в Кюстендил и Дупница, предотвратиха нов сблъсък в кв. „Изток“

На трима души са съставени предупредителни протоколи

Специализирана полицейска операция срещу нарушенията на изборното законодателство е проведена на 4 октомври на територията на Кюстендил и Дупница. При проверките не са установени данни за подготовка на действия срещу изборните права на гражданите, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В акцията са участвали и служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В района на Кюстендил са проверени 23 автомобила, 32 души и две заложни къщи. На трима души са съставени предупредителни протоколи.

Паралелно е извършен и засилен контрол по Закона за движение по пътищата. Проверени са 61 автомобила и 61 души, като са съставени един акт и шест фиша.

Малко след приключването на мирен протест в кв. „Изток“ е възникнало масово сбиване между жители от различни родови групи. Конфликтът е бил овладян от полицията и жандармерията.

По-късно е получен сигнал, че хора от София пътуват към квартала в подкрепа на част от участниците в сбиването. Полицията е спряла два автомобила с общо 11 души преди влизането им в района.

След разговори с тях и с техни близки в квартала до ново напрежение не се е стигнало. На участниците са връчени полицейски предупреждения, а обстановката е нормализирана.

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