КАТ с акция в цялата страна
Полицаите ще гледат и за ползване на мобилен телефон по време на движение
Пътна полиция с акция в цялата страна.
Поводът е началото на международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“. Тя е насочена към разсеяното шофиране
Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е един от водещите фактори за тежки инциденти в Европа.
Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение.