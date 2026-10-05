КАТ с акция в цялата страна

Пътна полиция с акция в цялата страна.

Поводът е началото на международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“. Тя е насочена към разсеяното шофиране

Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е един от водещите фактори за тежки инциденти в Европа.