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Задържаха четирима българи в Хърватия при опит за измама на жена

Задържаха четирима българи в Хърватия при опит за измама на жена
Pixabay

Случаят е станал следобед на 1 октомври в района на Карловац

Хърватската полиция е започнала разследване срещу четирима български граждани – двама мъже на 49 и 45 години и две жени на 32 и 43 години – заради подозрения за опит за измама на 51-годишна жена.

Случаят е станал следобед на 1 октомври в района на Карловац, съобщиха от местната полиция.

Според разследването четиримата, заедно с още един неустановен мъж, са действали по предварителен план и с разпределени роли, като целта е била да получат неправомерна материална облага от жертвата.

Неизвестният мъж се обадил на 51-годишната жена и се представил за хирург. Той я убедил, че са необходими няколко хиляди евро за спешна операция на майка ѝ.

Жената незабавно подала информация в полицията. Благодарение на получените данни служителите успели бързо да установят местонахождението на заподозрените и да ги задържат. Те били забелязани в близост до мястото, където се очаквало да бъде предадена сумата.

След задържането четиримата били предадени в рамките на законовия срок на надзирателя по задържането в полицейското управление в Карловац. По случая са повдигнати наказателни обвинения пред компетентния държавен прокурор.

Полицията отново призова гражданите да бъдат внимателни и да не се доверяват на подобни опити за измама.

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