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Ключов ас на Нордселанд излиза срещу ЦСКА

Ключов ас на Нордселанд излиза срещу ЦСКА
АП/БТА

Датският клуб няма никакви кадрови проблеми

Старши треньорът на Нордселанд Йенс Фьонсков Олсен отхвърли твърденията, че ключовият защитник Тобиас Салквист е контузен, и обяви, че той е напълно готов за предстоящия сблъсък с ЦСКА в Лигата на конференциите.

Реакцията на наставника дойде след публикации в специализирания портал Transfermarkt.com, според които капитанът на датския тим е с травма и участието му срещу „армейците“ е под сериозен въпрос.

„Вероятно не са напълно информирани. Навсякъде може да намерите дезинформация. Салквист е готов за утре“, отсече Фьонсков Олсен пред датското издание „Болд“.

Думите на специалиста се потвърдиха и на терена, тъй като бранителят се включи на равно с останалите си съотборници в официалното последно занимание преди двубоя с българския тим. Датският клуб няма никакви кадрови проблеми и ще излезе в оптимален състав. Старши треньорът изрази задоволство от здравословното състояние на играчите си, допълвайки, че липсата на контузии му развързва ръцете да избере най-добрите единадесет.

Двубоят между Нордселанд и ЦСКА ще се изиграе този четвъртък от 19:45 часа българско време на стадион „Right to Dream Park“ в град Фарум.

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