Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Днес вълнуващите битки от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига продължават с пълна сила, обещавайки на футболните фенове нова порция голови зрелища на Стария континент.

Индикациите за изключително резултатни мачове се потвърдиха още от вчерашната програма във вторник, когато деветте изиграни двубоя донесоха впечатляващите 39 гола. Сред най-запомнящите се моменти бяха разгромът на Манчестър Сити с 5:1 над АЕК, победата на ПСЖ с 4:2 срещу Барселона и головите фиести в двубоите Ливърпул - Виляреал (4:3) и Наполи - Будьо/Глимт (4:3).

Днешната сряда предлага не по-малко интригуващи сблъсъци, които приковават вниманието на световната спортна общественост. Безспорният гвоздей в късната програма от 22:00 часа е суперсблъсъкът между Байерн (Мюнхен) и Арсенал на „Алианц Арена“. Баварците влизат в мача под напрежение след драматичното равенство 3:3 с Викинг в предния кръг, докато лондончани ще се задвижват от самочувствието на уикенд победата си над Нотингам Форест в Премиър лийг.

Паралелно с дербито в Германия, огромна вълна от интерес предизвикват и останалите ключови срещи от вечерта. Италианският Комо приема английския гранд Манчестър Юнайтед в по-ранния слот от 19:45 часа, а от 22:00 часа Реал Мадрид е домакин на РБ Лайпциг на обновения „Сантиаго Бернабеу“. По същото време на „Джузепе Меаца“ в Милано стартира и динамичният дуел между Интер и Шахтьор (Донецк), който може да се окаже решаващ за разпределението на позициите в челната осмица на общото класиране.