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Снайперисти и войници ще пазят Галатасарай при гостуването на Лил

Снайперисти и войници ще пазят Галатасарай при гостуването на Лил
АП/БТА

Това е заради протестите във Франция, поради които от турския гранд са поискали допълнителни мерки за сигурност

"Галатасарай" ще бъде поставен под извънредни мерки за сигурност по време на посещението си във Франция за срещата от Шампионската лига на УЕФА в сряда срещу "Лил", предава Turkey Today. Шест снайперисти, 250 специално обучени войници и приблизително 1 000 жандармеристи и служители по сигурността са назначени да защитят турския клуб на фона на масови безредици в цялата страна.

Според френския вестник L'Equipe, снайперисти ще бъдат разположени на покрива на хотела на отбора. В същото време военни и охранителни части ще бъдат разположени около имота, за да защитят играчите и щаба.

Мерките идват в момент, когато "Лил" остава сред френските градове, засегнати от национални протести, което накара властите да въведат двудневен комендантски час преди мача.

"Галатасарай" преди това се обърна към УЕФА, ръководния орган на европейския футбол, с искане за допълнителна сигурност за своите играчи и фенове след ескалиращото насилие във Франция.

Истанбулският клуб също така остана в контакт с турското посолство във Франция и Министерството на външните работи на Турция, подчертавайки, че иска по-силни защитни мерки, а не промяна на мястото на провеждане. Въпреки опасенията за сигурността, френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес потвърди, че мачовете от Шампионската лига, насрочени във Франция тази седмица, включително срещата на "Лил" с "Галатасарай", ще се състоят по план.

Операцията по сигурността следва близо месец демонстрации, които първоначално избухнаха заради недостиг на учители и влошени условия в училищата във френските предградия.

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