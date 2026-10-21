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Не всичко е пари: МО не е отчело разходите за връщането на костите на цар Самуил

Не всичко е пари: МО не е отчело разходите за връщането на костите на цар Самуил
Снимка: БТА

От МФ са превели 187 000 евро към няколко министерства

Министерството на отбраната все още не е направило финалния отчет за разходите, свързани с пренасянето и посрещането на тленните останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до БНР по Закона за достъп до обществената информация.

От предишно запитване, този път до Министерството на финансите, вече знаем, че то е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейностите по пренасянето и посрещането на тленните останки с държавна церемония. Парите са трансферирани до няколко министерства.

От Министерството на отбраната съобщават, че те са били ангажирани с нея и припомнят, че пренасянето се е извършило с военновъздушна техника, но не представят точна сума за общите разходи.

"Бихме искали да подчертаем, че е необяснимо намерението на националното радио събитие с толкова голямо историческо и национално значение, осъществено благодарение на десетилетия усилия, да бъде разглеждано през призмата на неговата финансова стойност. Подобен подход пренебрегва и омаловажава постигнатия успех за България. А именно възможността да посрещнем в родината тленните останки на един от най-значимите владетели в своята история, след дългогодишни усилия и сътрудничество с Република Гърция“, пише в отговора по закона за достъп, подписан лично от министър Димитър Стоянов.

От МВР, към които е направен най-големият трансфер от финансовото министерство, пък представят данни за допълнителните възнаграждения. Ангажираните с церемонията служители на СДВР са получили общо 68 965 евро. Други 28 977 евро са насочени към 200 служители и техника на Жандармерията.

И от Министерството на културата дават отговор – те са разходвали 10 000 евро – точно толкова, колкото е допълнителният им трансфер от финансовото министерство.    

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