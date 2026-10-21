Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че Третата световна война е неизбежна, посочвайки ускореното въоръжаване на европейските държави като доказателство, че светът се готви за голям военен конфликт.

В интервю с руската журналистка Ксения Собчак Вучич предупреди, че Европа инвестира огромни суми пари в отбрана, докато европейските правителства оправдават подобни инвестиции с необходимостта от защита от Русия.

Изявлението му идва в специфичен политически момент - само четири дни преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври, на които неговата Сръбска прогресивна партия се изправя срещу опоненти от студентското движение и опозицията.

В разговора си със Собчак Вучич посочи германския производител на оръжие Rheinmetall като пример за промени в европейската политика за сигурност.

Той твърди, че печалбите на компанията са се увеличили седемнадесет пъти поради нарастващото търсене на военна техника.

"Не съм нито глупак, нито сляп. Ако не виждате как Европа се въоръжава, значи умишлено го игнорирате. Но защо се въоръжават? С каква цел?", каза Вучич.

Предупреждението му се основава на сравнение с известното драматургично правило на Антон Чехов, според което пистолет, който се появява на сцената в началото на пиесата, трябва да стреля в края.

Според Вучич същата логика може да се приложи и към европейските въоръжения, ако държавите постоянно увеличават военните си способности, съществува опасност един ден те да бъдат използвани.

НАТО обяснява увеличението на разходите за отбрана с необходимостта от възпиране на потенциални атаки, защита на съюзническата територия и адаптиране към нови заплахи за сигурността.

Според Алианса европейските членове и Канада са увеличили съвместните си разходи за отбрана с почти 20 процента в реално изражение през 2025 г. в сравнение с предходната година.

Изявлението на Вучич има и вътрешнополитически контекст. Той подаде оставка от президентския пост на 27 септември, седем месеца преди края на мандата си, за да участва в предсрочни парламентарни избори и да се кандидатира за повторно заемане на поста министър-председател.

Изборите се провеждат след почти две години масови студентски протести, започнали след трагедията в Нови Сад през ноември 2024 г., когато 16 души загинаха при срутване на навес на жп гара.

Студентското движение изисква институционална отчетност, борба с корупцията и по-голяма прозрачност във функционирането на държавата.

Според Асошиейтед прес студентите междувременно са се превърнали в организирана политическа сила, като участват в изборите със собствена листа.

При такива обстоятелства повдигането на въпроса за евентуален глобален конфликт поставя съвсем различна тема в обществения дебат - от корупцията и институционалната отчетност до международната сигурност, войната и необходимостта от политическа стабилност.

Дали това е умишлена предизборна стратегия, не може да се определи само от интервюто. Съчетаването на предупреждението с края на кампанията обаче отваря възможност за анализ на политическите послания, които Вучич изпраща на избирателите.

Европейските страни значително увеличиха инвестициите си във въоръжение, противовъздушна отбрана, военна инфраструктура и производство на боеприпаси през последните години.

На срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. съюзниците се ангажираха да изразходват общо пет процента от БВП за отбрана и по-широки нужди от сигурност до 2035 г.

За европейските правителства това е отговор на руската инвазия в Украйна, повишените рискове за сигурността и несигурността относно бъдещите американски гаранции.

За Вучич обаче мащабът на въоръженията е предупреждение, че Европа се готви за много по-голям конфликт.

Разликата е съществена. Докато европейските институции представят струпването на военни сили като инструмент за възпиране, бившият сръбски президент го интерпретира като знак за възможна ескалация.

Рискът от военен конфликт е реална тема на анализ на международната сигурност, но прогнозата, че Третата световна война е неизбежна, остава политическа оценка, а не установен факт.

Вучич преди това е предупреждавал за опасността от глобален конфликт, свързвайки геополитическото напрежение с отношенията между Русия, Европа и Съединените щати.

В интервюто си със Собчак, въпреки песимистичните оценки, той подчерта, че дипломацията и преговорите остават необходими, за да се предотврати по-нататъшна ескалация.

Неговата позиция се вписва и в дългогодишната външна политика на Сърбия, която се стреми да поддържа отношения както с Европейския съюз, така и с Русия и Китай.

Но в Сърбия, където гражданите ще гласуват след няколко дни за парламентарни избори, проблемите на глобалната сигурност са преплетени с вътрешни проблеми, свързани с върховенството на закона, корупцията, икономиката и политическата отчетност.

Ето защо предупреждението на Вучич повдига два различни въпроса.

Първият е дали ускореното въоръжаване на Европа наистина увеличава риска от директен военен конфликт.

Вторият е какво място ще има страхът от глобална нестабилност във финала на сръбската предизборна кампания.

Отговорът на първия ще зависи от по-нататъшното развитие на международните отношения. Вторият въпрос вече е част от политическия дебат в Сърбия, четири дни преди вота.