Бивш активист на партията на Вучич: Стотици хиляди евро за купуване на гласове и платени групи за насилие

Разкрития за купуване на гласове, раздаване на стотици хиляди евро в брой и организирани групи за сплашване и побои над протестиращи разтърсиха Сърбия. Бившият активист на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Момчило Марянович твърди, че е участвал лично в подобни схеми, включително в организирането на групи за противодействие на студентските протести.

В интервю за разследващата медия BIRN, цитирано от БГНЕС, 54-годишният мъж разказва, че в лагера „Чациленд“ в центъра на Белград е имало най-малко 100 въоръжени души преди мащабната студентска демонстрация на 15 март 2025 година.

„Моята роля беше да водя група мъже към най-чувствителните и критични места, като „Чациленд“, както и на всяко събиране, на което присъстваха студенти или представители на опозицията. Винаги бях на първа линия с тези хора. Задачата ни беше да използваме сила, и то не непременно като крайна мярка“, разказва Марянович.

До 500 евро за глас и стотици хиляди евро в брой

По думите му първоначално е отговарял за охраната на партийни прояви и събития на местните власти във Войводина. Впоследствие дейността му се разширила до организиране на групи, които оказвали натиск върху избиратели, за да гарантират подкрепата им за управляващата партия.

Марянович твърди, че обичайната сума за купен глас била около 100 евро, но според информацията, с която разполага, вече се предлагали между 400 и 500 евро.

Той посочва като свой пряк ръководител Ненад Барац, директор на общинското топлофикационно предприятие „Новосадска топлана“.

Според разказа му Барац одобрявал броя на хората, които трябвало да бъдат мобилизирани, и лично осигурявал парите за тях.

Марянович твърди, че след трагедията на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. е получил общо между 350 000 и 400 000 евро в брой. Като доказателство представя писмена кореспонденция с Барац.

Бившият активист разкрива и предполагаема схема за фиктивни назначения в общински предприятия. Самият той твърди, че години наред е получавал възнаграждение от предприятието „Лисие“ в Нови Сад, без реално да работи там.

Въоръжени мъже и платени провокатори сред протестиращите

Особено тежки са обвиненията на Марянович за организирано насилие по време на антиправителствените демонстрации, започнали след смъртоносното срутване на козирката на гарата в Нови Сад.

Според него сред протестиращите умишлено били изпращани провокатори от други градове, които нападали полицията с камъни и пиротехника. Целта, твърди той, била вината за сблъсъците да бъде прехвърлена върху студентите.

В навечерието на големия протест на 15 март 2025 г. Марянович прекарал повече от две седмици в лагера „Чациленд“, разположен пред сградата на сръбското президентство.

Той твърди, че там е видял поне 100 въоръжени души, част от които открито носели огнестрелно оръжие. Сред участниците имало и хора, употребяващи алкохол и наркотици, които получавали пари за сплашване, изнудване и физически нападения.

За собственото си присъствие Марянович получавал по 500 евро дневно, а за всеки от подчинените си – по 200 евро, твърди самият той.

Какво се е случило по време на големия протест в Белград?

Бившият партиен активист разказва и за събитията от 15 март, когато хиляди граждани излязоха по улиците на сръбската столица.

По думите му в лагера били предварително подготвени палки, спрейове и маски. Той обвинява полицията, че не само е осигурявала защита на хората в „Чациленд“, но и е координирала действията си с тях.

Марянович твърди, че малко преди настъпването на паника сред демонстрантите полицай предупредил присъстващите в лагера да предпазят ушите си през следващите 15 минути.

Малко по-късно на улица „Крал Милан“ се чул силен тътен, последван от внезапно стълпотворение сред протестиращите. Случаят предизвика съмнения за евентуална употреба на звуково оръжие.

Самият Марянович уточнява, че не е чул звука от мястото, на което се е намирал, но е убеден, че събитията са били предварително организирани.

Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Защо решил да проговори?

По думите на Марянович разривът му с управляващата партия започнал, след като помогнал на двама студенти, попаднали в лагера „Чациленд“. Заради постъпката си получил сериозно предупреждение.

Впоследствие отказал да участва в организацията около местните избори в Кула и решил да прекрати дейността си за СПП, въпреки риска да загуби доходите си.

Той твърди, че след оттеглянето си е получавал заплахи от представители на партията.

В момента 54-годишният мъж, родом от Кикинда, се укрива на сигурно място. Разказва, че решението му да разкрие публично случилото се е било повлияно и от разговори с дъщеря му.

Адвокатът и бивш съдия Божо Прелевич смята, че свидетелствата му очертават предполагаема организирана система за финансиране на политическо насилие.

Към момента сръбската прокуратура не е реагирала публично на обвиненията. Изнесената информация се основава на твърденията на бившия активист, като евентуалната отговорност на посочените лица предстои да бъде установена от компетентните органи.