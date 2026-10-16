The Times: Байерн се разбра с Хари Кейн за нов договор

Хари Кейн и Байерн Мюнхен постигнаха устнo споразумение за нов договор до 2029 година, твърди The Times. Германският шампион е предложил на нападателя същата заплата или около 25 милиона евро на сезон. Досегашното споразумение между двете страни изтича в края на настоящата кампания.

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Ръководството на баварците разговаря с Кейн по тази тема, откакто англичанинът се завърна в Мюнхен след участието си на световното първенство. Първоначално Кейн е поискал договор до 2030, тъй като целта му е да играе на най-високо ниво до Мондиал 2030. От Байерн обаче са настояли за 2029 година и в крайна сметка това се е наложило.

Кейн е един от основните фаворити за спечелването на „Златната топка“. Статистиката му с екипа на Байерн е повече от впечатляваща - 154 гола в 156 мача във всички турнири. Ключов фактор за оставането му е град Мюнхен, където семейството му се чувства много добре, пише още The Times