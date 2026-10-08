Байерн задържа големите си звезди: Кейн е близо до нов договор, Олисе е следващият

Байерн Мюнхен води преговори с Хари Кейн и Майкъл Олисе за удължаването на техните договори. Членът на надзорния съвет Карл-Хайнц Румениге е уверен, че двете звезди ще останат при баварците още дълго време.

„И двамата имат намерение да останат в Байерн. Надявам се и съм напълно уверен, че Хари скоро ще удължи договора си. След него ще дойде редът и на Майкъл. Бих искал да го видя в клуба още много години“, заяви Румениге пред ranSPORT.

Кейн е близо до подписването на нов контракт до лятото на 2029 година. Разговорите с Олисе все още са в начален етап, но от Байерн са решени да обвържат и французина с дългосрочен договор.

Румениге подчерта, че клубът разполага с двама футболисти от световна класа, които са сред големите претенденти за „Златната топка“.

„Можем да се смятаме за изключително щастливи. Играчите от такава класа не растат по дърветата. Кейн и Олисе вече са много важни фигури за нас“, добави легендата на Байерн.

Румениге посочи английския нападател като своя фаворит за най-престижната индивидуална награда във футбола.

„Бях последният футболист на Байерн, който спечели „Златната топка“, затова бих искал сега отличието да отиде при друг играч на клуба. Това би имало специално значение за всички нас“, каза той.

Според Румениге решаващо трябва да бъде индивидуалното представяне, а Кейн има сериозно предимство пред останалите кандидати.

„Неговите голове и трофеи говорят сами за себе си“, завърши германецът.