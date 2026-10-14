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Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков
АП/БТА

Звездите на Байерн останаха недоволни от съдийството при равенството с Викинг.

Хари Кейн и Конрад Лаймер отправиха сериозни критики към българския съдия Георги Кабаков след драматичното равенство 3:3 между Викинг и Байерн Мюнхен в основната фаза на Шампионската лига.

Германският шампион изоставаше с 0:2, но успя да направи обрат и да поведе с 3:2. Викинг обаче стигна до изравнително попадение в 90-ата минута. Байерн завърши двубоя с човек по-малко след червения картон на Майкъл Олисе.

След срещата Кейн беше попитан дали капитанът на домакините Златко Трипич е успял да изнерви футболистите на баварците. Английският национал отхвърли подобно предположение, но разкритикува начина, по който Кабаков е контролирал мача.

„Не мисля, че той ни изнерви. Това е част от футбола. Трипич е хитър играч, който обича да печели преки свободни удари, да се търкаля по терена и да бави времето. Постоянно се сблъскваш с такива футболисти“, заяви Кейн.

„Този път му се получи. Съдията не успя напълно да овладее ситуацията, но това е положението“, добави нападателят на Байерн.

Лаймер също изрази недоволство от българския арбитър. Австриецът коментира ситуация от 81-вата минута, когато при единоборство с Трипич получи удар в областта на врата.

„Мислех, че ме удари по главата с ръка, а това със сигурност е за картон. Съдията така или иначе си свиреше каквото си искаше, но това е друга тема“, заяви Лаймер.

Полузащитникът остана недоволен и от действията на Кабаков след сблъсъка. Според него играта е трябвало да бъде спряна заради съмнения за травма на главата.

„Лежах на земята с травма на главата. Винаги съм смятал, че в такава ситуация съдията трябва да спре играта. Той ме попита дали имам нужда от медицинска помощ, аз казах „не“, а след това просто ме изпрати извън терена“, разказа австрийският национал.

Лаймер постави под въпрос и решението да бъде изваден временно от игра, след като медицинският екип не е влизал на терена.

„Мислех, че според правилата трябва да напусна игрището само ако медицинският екип е влязъл. Може би греша и съдията има право да ме изпрати отвън за минута. Да не би да не съм внимавал по време на обучението за правилата? Това си е моя вина“, каза той иронично.

„Разбира се, това не беше най-умното решение. Накрая допуснахме гол за 3:3 в 90-ата минута“, завърши Лаймер.

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