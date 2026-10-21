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Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич
pixabay

Общината обмисля нов кредит от около 5 млн. евро за завършването на втория и третия етап от ремонта

За завършването на втория и третия етап от обновяването на централната градска част в Добрич са необходими над 4,5 млн. евро допълнително. Осигуряването на средствата беше обсъдено от постоянната комисия по „Строителство, инфраструктура и контрол“ към Общинския съвет. По време на заседанието заместник-кметът по финансите Станка Николова съобщи, че администрацията обмисля да изтегли нов кредит в размер на около 5 млн. евро.

Стойността на договора с „Хидрострой“ АД възлиза на 7,84 млн. евро с ДДС. От първоначалния заем за ремонта са останали около 3,25 млн. евро, които няма да бъдат достатъчни за реализирането на двата етапа. Като една от причините за недостига заместник-кметът по строителството инж. Мирослав Игнатов посочи поскъпването на строителните дейности вследствие на променените икономически условия.

По време на обсъждането общинските съветници поискаха обяснения за забавянето на проекта, липсата на предварителна информация и начините за осигуряване на необходимото допълнително финансиране. Иво Пенчев изрази съмнение, че сумата може да бъде осигурена чрез настоящия или следващия общински бюджет, и настоя за яснота дали договорните цени съответстват на пазарните нива.

Сред обсъдените варианти бяха оптимизация на проекта и търсене на възможности за икономии. Проектантите обаче обясниха, че някои от елементите са неразделна част от цялостната концепция за обновяване на центъра и премахването им може да не доведе до значителни спестявания.

Засега няма конкретно решение за покриване на недостигащите средства. Очаква се общинската администрация да внесе предложение, което предстои да бъде разгледано от Общинския съвет.

Ремонтът на централната градска част на Добрич навлезе във втория си етап на 28 септември.

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