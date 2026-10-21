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Правителството обсъжда промени в Закона за публичните финанси и компенсации за деца без място в ясла

Правителството обсъжда промени в Закона за публичните финанси и компенсации за деца без място в ясла
БТА

Сред точките е и одобряването на проект на меморандум за икономическо сътрудничество между България и Саудитска Арабия като основа за водене на преговори

Правителството ще обсъди промени в Закона за публичните финанси и допълнителни трансфери за компенсиране на разходите на родители на деца, неприети в общински ясли поради липса на свободни места. Това е предвидено в предварителния дневен ред на заседанието на Министерския съвет.

Кабинетът ще разгледа и проекти за промени в Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и в Закона за гражданското въздухоплаване.

Два проекта на постановления предвиждат средства за компенсации на родители на деца, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места. Те обхващат периодите от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г. и от 1 юли до 31 август 2026 г.

Правителството ще обсъди и определянето на дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да бъдат използвани от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

В областта на образованието са предвидени промени в Наредбата за приобщаващото образование и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

Кабинетът ще разгледа проект за отчуждаване на частни имоти в землището на село Лагошевци, община Димово, за изграждането на железопътния участък Видин – Медковец, част от линията Видин – София.

Сред точките е и одобряването на проект на меморандум за икономическо сътрудничество между България и Саудитска Арабия като основа за водене на преговори.

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