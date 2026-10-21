Във Варна разследват четирима мъже за инвестиционни измами и пране на пари

Във Варна се води разследване срещу четирима мъже за инвестиционни измами и изпиране на пари, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в града.

Производството е за организирана престъпна дейност, извършвана у нас и в чужбина.

Двама от мъжете са задържани за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане в съда те да бъдат задържани под стража. На другите двама обвиняеми е наложена мярка „парична гаранция“ в размер съответно на 4000 и 5000 евро.

Действията по разследването се реализират от служители на ГДБОП в различни градове на страната, допълниха от прокуратура.

До момента са извършени 24 претърсвания във Варна, София и Бургас. Открити и иззети са телефони, компютърни устройства, банкови документи и карти, пари, предава БТА.

По първоначални данни престъпната схема е изпълнявана от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени в трите областни града. Установено е, че чрез тях граждани на Европейския съюз са били заблуждавани да инвестират значителни суми. В хода на разследването са разкрити над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. До момента е установено, че от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро, като сумата не е окончателна.

Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се структурата и механизмът на действие на групата, ролята на отделните участници, както и точният размера на причинените вреди.