Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ограничават намаляването на учебните часове за деца със СОП

Ограничават намаляването на учебните часове за деца със СОП
Pixabay

Разширява се и ролята на социалните работници в образователните институции

Правителството одобри промени в Наредбата за приобщаващото образование, които предвиждат по-ясни правила за обучението и подкрепата на децата със специални образователни потребности.

Сред основните изменения са ограничаване на възможността за намаляване на учебните часове, по-строги изисквания при отпадане на учебни предмети и по-добра координация между учители, родители и специалисти.

Една от най-съществените промени засяга учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове. Занапред броят на учебните им часове няма да може да бъде намаляван с повече от 50%. Целта е да се избегне прекомерното ограничаване на учебното съдържание и да се осигури възможност за по-пълноценно образование, съобразено с индивидуалните способности на всяко дете.

Въвеждат се и допълнителни изисквания, когато специалистите предлагат определен учебен предмет да отпадне от индивидуалния план на ученик. В такива случаи екипът за подкрепа ще трябва да представи конкретни аргументи за решението си, а родителят задължително трябва да бъде запознат с тях, преди то да бъде взето.

Тези правила вече са заложени и в Наредбата за учебния план. Друга част от измененията е насочена към децата, които се нуждаят от подкрепа не само в образователен, но и в здравен или социален аспект.

Предвижда се по-ясна организация на съвместната работа между детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и съответните специалисти от здравната и социалната система. Идеята е при по-сложни случаи различните институции да действат координирано, така че детето да получава необходимата помощ, без подкрепата да се ограничава единствено до учебния процес. Уточняват се и задълженията на ресурсните учители. Те ще работят както индивидуално с децата със специални образователни потребности, така и заедно с тях в класната стая или в групата в детската градина. По този начин се цели по-активното им участие в общите занимания и училищния живот.

Разширява се и ролята на социалните работници в образователните институции. Тяхната помощ няма да бъде насочена само към децата в риск, а към всички деца и ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа.

 

Още по темата

Омбудсманът: Деца със СОП учат с под половината от часовете

Омбудсманът: Деца със СОП учат с под половината от часовете

Психологът Димана Арнаутовска за Таралеж: Обществото започва да разбира децата със СОП

Психологът Димана Арнаутовска за Таралеж: Обществото започва да разбира децата със СОП

Над 55 000 първокласници днес ще прекрачат училищния праг

Над 55 000 първокласници днес ще прекрачат училищния праг

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Водещи

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

  • Преди 5 минути
Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

  • Преди 9 минути
Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

  • Преди 19 минути
Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

  • Преди 20 минути
Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

  • Преди 31 минути
Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

  • Преди 35 минути
Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

  • Преди 47 минути
Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

  • Преди 59 минути
Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

  • Преди 1 час
България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

  • Преди 1 час
Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia

Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia