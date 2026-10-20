Трима задържани при полицейска акция в Силистренско

Специализирана полицейска операция срещу конвенционалната престъпност и престъпленията срещу политическите права на гражданите бе проведена в област Силистра.

В рамките на акцията са проверени 30 обекта във връзка с противодействието на престъпленията, свързани с изборния процес.

Профилактирани са 34 лица, а са съставени 16 предупредителни протокола, съобщикомисар Димо Василев, началник на отдел „Охранителна полиция“, цитиран от БТА.

„Обект на проверките са заложни къщи, офиси за бързи кредити и други търговски обекти, които разполагат с финансов ресурс и биха могли да влияят на оперативната обстановка по линия на престъпленията срещу изборния процес. Проверяват се и лица от криминалния контингент, както и места, на които те се събират. На много места са изградени контролно-пропускателни пунктове, където се извършват проверки на хора и автомобили“, каза Василев.

При действията срещу конвенционалната престъпност са установени 15 случая, по които има данни за извършени престъпления. По тях са образувани преписки за извършване на проверки, а трима души са задържани. В хода на операцията са установени и две моторни превозни средства, обявени за издирване.

В рамките на акцията са проверени около 340 моторни превозни средства и 440 души. За установени нарушения на Закона за движението по пътищата са издадени 15 електронни фиша за превишена скорост.