Новини
Търси
Подкаст
Общество

Полицейска акция в Свищовско за изборни нарушения

Полицейска акция в Свищовско за изборни нарушения
Снимка: БТА

Един арестуван

При специализирана полицейска акция в Свищовско има задържан, разкрито е едно престъпление, образувани са две бързи производства и четири преписки. Това съобщиха на сайта си от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Полицейската операция е била за противодействие на престъпления, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност на територията на Районното полицейско управление в Свищов.

От дирекцията допълват, че са проверени три питейни и увеселителни заведения, една заложна къща, три фирми, 10 адреса, 83 автомобила и 105-ма души. Съставени са един акт по Закона за гражданската регистрация и един по Закона за движение по пътищата, наложени са 35 глоби по фиш. Издадена е една заповед за налагане на принудителна административна мярка. Задържан е един човек, разкрито е едно престъпление, образувани са две бързи производства и четири преписки.

Преди дни заместник-директорът на Областната дирекция на МВР във Велико Търново комисар Мирослав Йорданов каза, че според междинните резултати от операцията, която е във връзка с нарушаване на изборните права, няма установени нарушения на закона, няма и получени сигнали.

Още по темата

15 задържани и 50 предупредителни протокола при полицейската акция в Благоевградско

15 задържани и 50 предупредителни протокола при полицейската акция в Благоевградско

Акция срещу битовата престъпност, наркотиците и изборните нарушения в Благоевградско

Акция срещу битовата престъпност, наркотиците и изборните нарушения в Благоевградско

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

Водещи

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

  • Преди 2 минути
Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

  • Преди 4 минути
Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

  • Преди 12 минути
Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

  • Преди 26 минути
Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

  • Преди 28 минути
Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

  • Преди 29 минути
Защо се бавят ваксините за деца

Защо се бавят ваксините за деца

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

  • Преди 35 минути
Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

  • Преди 48 минути
57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

  • Преди 1 час
Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.