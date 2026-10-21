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Христанов поиска подкрепа от всички кандидати за президент без Йотова

Христанов поиска подкрепа от всички кандидати за президент без Йотова
БТА

Според него България има нужда от нов президент, а не от еднолична власт

В ефира на NOVA NEWS кандидатът за президент Иван Христанов призова всички останали претенденти за поста, с изключение на Илияна Йотова, да застанат зад неговата кандидатура. По думите му тя е единствената, която може да събере подкрепата на всички политически формации.

Единственият начин България да има нов президент е да се обединим около кандидатурата Христанов - Черкезова. Това е компромисна и консенсусна кандидатура, която може да протегне ръка към всички останали формации“, заяви Христанов. Той подчерта, че тя е единствената, съчетаваща опит в законодателната и изпълнителната власт, без да отблъсква избирателите на другите формации.

Според него България е на път да попадне в триъгълник на еднолична власт и е необходимо някой да се противопостави на тази тенденция. Христанов посочи, че вижда различия в ценностите на останалите кандидати, но и обща цел - страната да има нов президент.

Иван Христанов коментира арестите в Сунгурларе и Белица на фона на заявката на премиера Радев, че действията ще продължат, докато правоохранителните органи не достигнат до върха на „олигархичната пирамида“.

Аз си спомням един друг арест - на Бойко Борисов. Какъв беше крайният резултат? Смятам, че сега ще повтори същото. Смятам, че да се мисли, че Радослав Ревански държи инкриминиращи го документи в собствения си дом, е меко казано наивно. Притеснявам се, че ще стане като обиските през 2023 г. в ресторантите, имотите и офисите на Размиг Чакърян - Ами, които не доведоха до абсолютно нищо, дори той се прибра в България и нямаше никакви последствия“, каза той.

Христанов заяви, че е време българските власти да предприемат действия, които „наистина вкарва бандитите в затвора, а не разчита само на показност“.

Той допълни, че президентът трябва да притежава тежест и характер, но преди всичко да бъде независим.

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