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Взрив пред жилищна сграда в Атина рани четирима души, сред тях двама полицаи

Взрив пред жилищна сграда в Атина рани четирима души, сред тях двама полицаи
Pixabay

Очаква се в разследването да се включат и служители на антитерористичното звено

Четирима души, сред които двама полицаи, пострадаха при експлозия на самоделно взривно устройство в чанта пред жилищна сграда в Атина, съобщава в. „Катимерини“.

Случаят започнал, след като управителят на сградата подал сигнал в полицията за изоставена чанта пред входа на блок на улица „Платонос“ в квартал Колонос. По думите му в нея вероятно имало наркотици.

Пристигналите на място двама полицаи отворили чантата. Според първоначалните показания на единия от тях вътре имало вещество, наподобяващо наркотици, електронна везна и таблетки. Малко след това чантата избухнала.

Причините за детонацията все още се изясняват. Сред пострадалите са двамата полицаи и управителят на сградата, както и още един човек. Всички са откарани в болница, като единият от служителите на реда е с по-тежки наранявания.

Очаква се в разследването да се включат и служители на антитерористичното звено. Първоначалната версия, че устройството е било поставено умишлено като капан за полицаи, впоследствие е загубила подкрепа.

На мястото на инцидента са изпратени 18 пожарникари с шест пожарни автомобила.

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