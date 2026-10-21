Разследват атаката срещу „Челси-3“: Разпитаха част от екипажа, очаква се експертиза на отломките

Между 11 и 15 членове на екипажа на кораба „Челси-3“, който беше поразен от дрон в Черно море, вече са дали показания пред съдия. За изясняване на обстоятелствата около нападението е назначена взривотехническа експертиза, която трябва да установи характеристиките на взрива, съобщи за БТА наблюдаващият прокурор Кирил Пейчинов.

Експерти от Специализирания отряд за борба с тероризма са взели проби от повредените участъци по корпуса на плавателния съд. Междувременно продължава анализът на намерените отломки, чийто произход все още не е установен.

По думите на прокурора при първоначалния оглед е установено, че находките не са части от самия кораб. Предстои обаче експертите да потвърдят това заключение и да проверят за наличието на серийни номера или други маркировки, които биха помогнали за идентифицирането им. Очаква се работата по експертизата да продължи повече от две седмици.

В разследването участват българските оперативни служби, както и специалисти от чужбина. Пейчинов уточни, че процесуалните действия се ръководят изцяло от българските власти.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за два случая на атаки с дронове срещу кораби в Черно море в близост до българското крайбрежие.

Плаващият под малтийски флаг кораб „Челси-3“ е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души на борда са спасени.

При отделен инцидент корабът „Ейч Ес Дигнити“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, е бил поразен от дрон и е потънал на 17 морски мили източно от Шабла.

По случая с нападението срещу „Челси-3“, извършено в изключителната икономическа зона на България в Черно море, Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство.