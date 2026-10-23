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Съдиите в Ла Лига ще дават интервюта след мачовете

Съдиите в Ла Лига ще дават интервюта след мачовете
АП/БТА

Новата практика влиза в сила от 11-ия кръг на испанското първенство

Съдиите в Ла Лига ще започнат да дават интервюта след двубоите от 11-ия кръг на първенството, съобщава „Мундо Депортиво“.

След две срещи от всеки кръг реферите ще отговарят на въпроси на живо пред Movistar и DAZN - телевизиите, които притежават правата за излъчване на шампионата. Очаква се те да коментират ключови ситуации и решенията си по време на мачовете.

Инициативата е предложена от Ла Лига и е договорена с Кралската испанска футболна федерация, Съдийския комитет, ръководен от Фран Сото, и съдийския синдикат. Промяната е част от новото колективно трудово споразумение.

Първоначално интервютата трябваше да бъдат въведени през втората половина на сезона, но стартът на проекта беше изтеглен по-рано.

От началото на сезон 2026/27 испанските съдии вече дават кратки интервюта преди определени срещи. Телевизиите получиха и разрешение да снимат в съдийските съблекални преди началото на мачовете.

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